Coşkun Sabah Düzce'de konser verdi

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DÜZCE (AA) - Şarkıcı Coşkun Sabah, Düzce Belediyesinin kültür sanat etkinlikleri kapsamında sahne aldı.

Anıtpark Meydanı'nda konser veren Sabah, uduyla sevilen şarkılarını seslendirdi.

İlgi gören konserde dinleyiciler Sabah'ın söylediği şarkılara eşlik etti.

Konserin ardından Düzce Belediye Başkanı Faruk Özlü tarafından Sabah'a teşekkür plaketi sunuldu.

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