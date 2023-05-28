Düzce'de seçimler için huzurevinde sandık kuruldu

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DÜZCE (AA) - Düzce'de huzurevi sakinleri, Cumhurbaşkanı Seçimi'nin ikinci turu için sandığa gitti.

Yeşiltepe Mahallesi'ndeki Hilmi Çilingir Huzurevi Yaşlı, Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kurulan 1377 numaralı sandıkta saat 08.00 itibarıyla oy kullanma işlemi başladı.

Erken saatte tekerlekli sandalye ve değnekleriyle sandık başına gelen huzurevi sakinleri, bir süre bekledikten sonra oylarını kullandı.

Gözetmenler eşliğinde oyunu kullanan huzurevi sakini Mehmet Durmazoğlu, "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun." dedi.

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