Düzce'de su kuyusuna düşen mandayı itfaiye kurtardı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kullanılmayan su kuyusuna düşerek mahsur kalan manda, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.

Merkeze bağlı Ozanlar köyü merasında, Dursun Çelik'e ait mandanın, daha önce içme suyu deposu olarak kullanılan alana düştüğünü gören vatandaşlar, hayvanı kendi çabalarıyla çıkarmak istedi.

Kuyuya bir hayvanın daha düşüp telef olduğunu fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Bölgeye gelen Düzce Belediyesi İtfaiye Arama Kurtarma ekipleri, mandayı, bağladıkları halatlar ve vinç yardımıyla kurtardı.

İbrahim Uzun'a ait olduğu öğrenilen ve aynı yere düşerek telef olan büyükbaş hayvan ise yine ekiplerce kuyudan çıkarıldı.





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