Düzce'de hac yolcuları uğurlandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde kutsal topraklara gidecek olan 25 kişilik kafileyi için uğurlama programı düzenlendi.

Merkez Cami önünde düzenlenen programda, Akçakoca Müftüsü Ahmet Kuru tarafından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve salavatlarla dua edildi.

Müftü Kuru, hacı adaylarına, "İmkanı olan her Müslümanın, Allah tarafından yapmakla emir olunduğu bir ibadeti yerine getirmek için bir yolculuğa çıkacaksınız. Allah, gidemeyen Müslümanlara da nasip etsin inşallah." dedi.

Programa, hacı adayları ve yakınları katıldı.





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