Gölyaka'da ilkokul öğrencileri, kan bağışı kampanyasına destek istedi

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DÜZCE (AA) - Gölyaka ilçesindeki bir ilkokulda başlatılan proje kapsamında en çok kan bağışçısı bulan öğrenciye ödül verilecek.



Yunus Emre İlkokulu'nda yürütülen projeye ilişkin açıklama yapan Okul Müdürü Hidayet Topçu, azalan kan stokuna destek vermek ve farkındalık oluşturmayı hedeflediklerini belirtti.

Çalışma kapsamında öğrenciler, Topçu ve sınıf öğretmenleri Erman Koç eşliğinde Belediye Başkanı Yakup Demircan, Kaymakam Ali Tuğrul Yıldız ve resmi kurumlar ile esnafı ziyaret ederek kampanyaya destek istedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Ergin Taştepe de ilçe halkına kan bağışının faydalarını anlatıp sosyal sorumluluk projelerini desteklemelerini sağlamayı amaçladıklarını ifade etti.

Yunus Emre İlkokulu bahçesinde yarın Kızılay tarafından gün boyu kan bağışı alınacak.

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