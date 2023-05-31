Yığılca'da kan bağışı kampanyası düzenlendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde vatandaşlar Türk Kızılayın düzenlendiği kampanya kapsamında kan bağışında bulundu.

Vatandaşlar, Yığılca belediye binasının önünde kurulan Kızılay çadırına yoğun ilgi gösterdi.



Kan bağışında bulunmaktan duydukları memnuniyeti dile getiren vatandaşlar, herkesi kan bağışında bulunmaya davet etti.

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