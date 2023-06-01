Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerin el emeği ürünleri sergilendi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de özel gereksinimli öğrencilerin el emeğiyle yaptığı ürünler sergilendi.

Millet Parkı'nda açılan sergide yer alan çalışmalar, ziyaretçiler tarafından ilgiyle karşılandı.



Ürünlerden elde edilen gelirler özel öğrencilerin okullarında yapılacak programlarda kullanılacak.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Eğitim Şube Müdürü Mehmet Özgüngör, AA muhabirine, özel öğrencilerin neler yapabildiklerini göstermek istediklerini belirterek, "Burada sosyalleşme ve kendilerini ifade etme imanı buluyorlar. Hem de ürünlerinin sergilenmesi ve insanların beğenisine sunulmasıyla ayrı mutluluk yaşıyorlar." ifadesini kullandı.



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