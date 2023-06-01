Düzce'de çeşitli suçlardan aranan 21 zanlı tutuklandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de gerçekleştirilen asayiş operasyonlarında gözaltına alınan 21 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, çeşitli suçlardan aranan şüphelilere yönelik eş zamanlı "huzur" operasyonları düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, 19 ruhsatsız tabanca, 1 ruhsatsız av tüfeği, 9 kurusıkı tabanca, 88 mermi, 12 şişe kaçak içki ile bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.

Operasyonlar kapsamında yakalanarak adli makamlara sevk edilen 21 şüpheli tutuklandı.

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