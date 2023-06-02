Düzce-Yedigöller bağlantı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışması yapılacak

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesi ile Yedigöller Milli Parkı arasında bulunan bağlantı yolunda genişletme ve asfaltlama çalışması gerçekleştirilecek.

Vali Cevdet Atay ve beraberindeki heyet, Yığılca-Yedigöller güzergahında bulunan ve 17 köy yoluna ulaşım sağlanan bölgede incelemelerde bulundu.

İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yolun 30 kilometrelik bölümünde asfalt serme ve genişletme çalışması yürütülecek. Çalışmalar kapsamında köy içi yollara beton asfalt, diğer bölgelere ise sıcak asfalt yapılacak.



Yol yapım çalışmasının tamamlanmasının ardından İstanbul, Bursa, Sakarya, Kocaeli'den gelenlerin güzergahı kullanması, bölgede turizm hareketliliğinin yaşanması bekleniyor.



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