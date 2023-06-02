Düzce'de kalorifik değeri düşük kömür satışı yapan kişiye para cezası kesildi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de internet üzerinden kalorifik değeri düşük kömür sattığı tespit edilen kişiye idari para cezası uygulandı.



Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü çevre denetim birimi personelince Darıcı Mahallesi'nde denetim gerçekleştirildi.



Denetimde evinin bahçesinde kalorifik değeri düşük yerli kömür tespit edilen ve internet sitesi üzerinden bunun satışını yaptığı belirlenen kişiye, 2872 sayılı Çevre Kanununun ilgili maddesi gereğince 50 bin 241 lira idari para cezası kesildi. Kömürlere ise ekiplerce el konuldu.



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