Bolu Dağı'nda sağanak ve sis etkili oldu

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DÜZCE/BOLU (AA) - D-100 kara yolunun Bolu Dağı geçişinde sis ve sağanak ulaşımı olumsuz etkiledi.

Bölgede sağanak ve sis, Düzce kesiminde Karanlıkdere, Bıçkıyanı, Sarıçökek ve Kaynaşlı ile Bolu kesiminde Elmalık ve polisevi mevkisinde etkili oldu.

Görüş mesafesinin azaldığı güzergahta sürücüler dikkatli ilerledi.

Bölgede görev yapan polis ekipleri, sürücüleri aşırı hız ve yakın takip yapmamaları konusunda uyardı.

Öte yandan Anadolu Otoyolu'nun Bolu Dağı Tüneli ile 2'nci ve 3'üncü viyadükler kesiminde de sağanak ve sis etkisini gösterdi.





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