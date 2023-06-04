Adrenalin tutkunları Melen Çayı’nda rafting yaptı

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DÜZCE (AA) - Türkiye'nin önemli rafting parkurlarından Düzce'nin Cumayeri ilçesindeki Melen Çayı, maceraseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Hafta sonu tatilini fırsat bilen çok sayıda yerli ve yabancı turist, yağışların ardından su debisinin yükseldiği Dokuzdeğirmen köyündeki rafting işletmelerine geldi.

Ankara, İstanbul, Bursa, Eskişehir, Sakarya gibi çevre illerden günübirlik gelen tatilciler, parkurda rafting yaparak heyecan dolu dakikalar yaşadı.

Rafting İl Temsilci Birol Tepe, AA muhabirine, turların çok eğlenceli ve dolu dolu geçtiğini belirtti.

Seçim sürecinin ardından yaz sezonunun da startını vermiş olduklarını aktaran Tepe, "Hedefimizi 250 bin olarak belirlemiştik. Hedefimizi inşallah tutturacak ve ardından hedefin üzerinde bir sayı yakalacağız." dedi.

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