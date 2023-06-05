Düzce'de tek katlı ev yangında kullanılamaz hale geldi

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DÜZCE (AA) - Düzce'de tek katlı evde çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ağa Mahallesi'nde, Rahmi Arabacı'ya ait tek katılı evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Mahalle sakinleri, alevlerin bitişikteki evlere sıçramaması için müdahalede bulundu.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu alevleri kontrol altına aldı.

Tek katlı ev kullanılamaz hale gelirken, bitişikteki binalarda hasar oluştu.

Bu arada yangın sırasında evden gelen patlama sesleri, kısa süreli paniğe neden oldu.



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