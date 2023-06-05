Yığılca'da üzerine tomruk devrilen işçi öldü

DÜZCE (AA) - Yığılca ilçesinde orman üretim sahasında devrilen tomruğun altına kalan işçi yaşamını yitirdi.
Paşabükü mevkisinde orman emvali üretiminde çalışan Murat Ören, tomruk temizleme işlemleri sırasında üzerine tomruk devrilmesi sonucu yaralandı.
İhbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Ören'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan Ören'in cenazesi, Kırık köyünde kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.