Düzce'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de 2 otomobilin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Orhan Atılgan idaresindeki 34 EMA 741 plakalı otomobil, D-655 kara yolu Karaca Köprüsü mevkisinde Halil İbrahim Usta yönetimindeki 81 ACN 306 plakalı otomobille çarpıştı.



Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.



Kazada araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı.

Sağlık ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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