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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yığılca'da tır parkı hizmete girdi

AA

Yığılca'da tır parkı hizmete girdi

DÜZCE (AA) - Yığılca Belediyesince yapımı tamamlanan tır parkı kullanıma açıldı.

Belediye Başkanı Rasim Çam, yaptığı açıklamada, Atatürk Mahallesi'nde yapımı tamamlanan tır parkının kullanıma hazır hale geldiğini belirterek, hem vatandaşların hem de şoför esnafının taleplerini yerine getirdiklerini söyledi.

Projenin tamamlanmasıyla ilçe merkezine tır parkının yasaklandığını, kurallara uymayanlara cezai işlem uygulanacağını bildiren Çam, "Araç sahiplerimiz güvenlik açısından ilçe merkezine otopark yapıyordu. Şehir görüntüsü ve araçların oluşturduğu yoğunluktan dolayı olası kazaların önüne geçebilmek adına bu bölgeyi tır parkı olarak hizmete açtık." dedi.

Çam, tır parkının güvenlik kameralarıyla izlendiğini, bölgede güvenlik açısından bir sorun olmadığını belirterek, şunları söyledi:

"Araç sahiplerimizin artık içi rahat olsun. Bu bölgeyi düzenli olarak kullanabilirler. İleriki dönemlerde de varsa bir eksikliğimiz talepler doğrultusunda çalışarak eksikliklerimizi gidereceğiz. Vatandaşlarımız müsterih olsunlar. Yığılca Belediyesi olarak ekiplerimizle birlikte elimizden gelen imkanlarda çalışmalarımızı yürütüyoruz."

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