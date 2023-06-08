Akçakoca'da yaz sezonu hazırlıkları başladı

DÜZCE (AA) - Batı Karadeniz'in önemli turizm merkezlerinden Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonu öncesi plajlarda temizlik çalışması başlatıldı.
Plajlar, kum temizleme araçlarıyla temizlenirken, gelecek olan yerli ve yabancı turistler için hazırlıklar devam ediyor.
Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, plajlarda yoğun çalışmaların sürdüğünü söyledi.
Tüm plajların temizleneceğini vurgulayan Yanmaz, "Gelecek olan misafirlere temiz plajlar için bütün temizlik makinelerimiz ile her yeri temizleyeceğiz. İnşallah bayrama kadar tüm sahiller pırıl pırıl olacak. Gelen misafirlerimize tatillerin iyi geçirmeleri için çalışmalara devam edeceğiz. Her kesimi cani yürekten selamlıyorum." dedi.
Yanmaz, kum temizleme ve diğer temizlik araçların tüm plajlarda çalışmalarının süreceğini ifade etti.