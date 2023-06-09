Düzce'de "laf atma" kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de "laf atma" meselesinden çıkan kavgada bıçakla yaralanan kişi tedavi altına alındı.

İddiaya göre, gece saatlerinde Anıtpark mevkisinde eşi ve arkadaşlarıyla yürüyüş yapan yerel gazete sahibi Ömer Faruk Kubilay ile kendilerine "laf atan" 4 kişi arasında tartışma çıktı.

Tartışma sonucu Kubilay, bıçakla ayağından yaralandı.

Kubilay, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık personelince Düzce Üniversitesi Tıp Fakültesi Eğitim Araştırma ve Uygulama Hastanesine kaldırıldı.

Polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

- Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Keleş'ten kınama

Düzce Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İslam Keleş, yaptığı açıklamada, Ömer Faruk Kubilay'ın kent merkezinde ailesiyle yürüyüş yaptığı sırada bıçaklı saldırıya uğrayarak yaralanmasından üzüntü duyduklarını belirtti.

Olayın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Keleş, "geçmiş olsun" dileklerini ileterek, şüphelilerin en kısa sürede bulunmasını istedi.





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