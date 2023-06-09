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Düzce'den kısa kısa

AA

Düzce'den kısa kısa

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 23 Kasım 2022'de meydana gelen depremde hasar alarak kontrollü yıkılan caminin yapımına yeniden başlandı.

Sarıdere köyü camisinin temel atma törenine, Belediye Başkan Yardımcısı İsmet Coşkun, İl Genel Meclisi Başkanı Fazlı Koç, İlçe Müftüsü Ahmet Demirel, muhtar Mustafa Baş ve ilçe sakinleri katıldı.

Müftü Demirel, dua edilmesinin ardından yaptığı konuşmada, "Rabbim kazasız belasız, kolaylıkla en kısa zamanda tamamlamayı nasip etsin. 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder.' ayeti kerimesinin müjdesine nail olmak isteyen tüm inanan kardeşlerimizden yardımlarını esirgememelerini rica ediyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Kovanda Arı Yığılca’da Hayat Var" projesi tanıtıldı

Düzce Üniversitesi Arıcılık Araştırma Geliştirme ve Uygulama Merkezi'nin (DAGEM) "Kovanda Arı Yığılca'da Hayat Var" projesinin tanıtım toplantısı ve "Ana Arı ve Arı Sütü Üretim Kursu" sertifika töreni gerçekleştirildi.

Programda konuşan DAGEM Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Yığılca arısının başka yerde bulunmayan çok özel bir gen kaynağı olduğunu belirterek, bunun korunmasının önemini vurguladı.

DAGEM'in birçok eğitim verdiğini ve büyük bir kitleye ulaştığını dile getiren Kekeçoğlu, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını kaydetti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir de üniversitenin arıcılık alanında iyi bir konumda olduğunu ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından Türkiye'nin çeşitli illerinden katılım sağlayan, ana arı ve arı sütü üretimiyle ilgili teorik bilginin yanında Yığılca'daki DAGEM merkezinde de uygulamalı eğitim alan ve başarılı olan kursiyerlere protokol üyeleri tarafından üretim sertifikaları takdim edildi.

- Akçakoca'da vekaleten kurban bağışı kampanyası başlatıldı

Düzce'nin Akçakoca ilçesinde vekaleten kurban bağışı kampanyası başlatıldı.

Türk Kızılay Akçakoca Şube Başkanlığı tarafında merkez cami önünde açılan stantta bağışlar kabul ediliyor.

Şube başkanı Özkan Öztürk, ilçe sakinlerini vekaleten kurban bağışı yapmaya davet etti.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da bağış kampanyası başlatıldığını aktaran Öztürk," Bu yıl kesilen kurbanları hemen ihtiyaç sahiplerine ulaştırmış olacağız. Yurt dışı 2 bin 650 lira yurt içi ise 5 bin 950 lira olarak belirlendi." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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