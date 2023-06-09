Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendiriliyor

Bu soruları sadece 5 kişiden 1'i cevaplayabiliyor!

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de 1 yılda 3 bin 815 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı.

Düzce Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, trafik işaret ve işaretçileri, araç kullanım ana kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ile üst geçitlerin kullanımına ilişkin kurallar hakkında bilgi verildi.

Çocukların ilgiyle takip ettiği eğitimlerde hem eğlenceli hem de bilgi dolu anlar yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.