Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendiriliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de 1 yılda 3 bin 815 öğrenciye trafik eğitimi verildi.
Belediyeden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı.
Düzce Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, trafik işaret ve işaretçileri, araç kullanım ana kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ile üst geçitlerin kullanımına ilişkin kurallar hakkında bilgi verildi.
Çocukların ilgiyle takip ettiği eğitimlerde hem eğlenceli hem de bilgi dolu anlar yaşandı.