Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendiriliyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendiriliyor

AA

Düzce'de öğrenciler trafik güvenliği konusunda bilgilendiriliyor

DÜZCE (AA) - Düzce'de 1 yılda 3 bin 815 öğrenciye trafik eğitimi verildi.

Belediyeden yapılan açıklamada, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, emniyet ve jandarmanın iş birliğiyle düzenlenen eğitimlerde ilkokul 3. sınıf öğrencilerine trafik kuralları anlatıldı.

Düzce Belediyesi Çocuk Trafik Eğitim Parkuru'nda gerçekleştirilen eğitimler kapsamında, trafik işaret ve işaretçileri, araç kullanım ana kuralları, yayaların uyması gereken kurallar ile üst geçitlerin kullanımına ilişkin kurallar hakkında bilgi verildi.

Çocukların ilgiyle takip ettiği eğitimlerde hem eğlenceli hem de bilgi dolu anlar yaşandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düzce'den kısa kısa
YEREL HABERLER Düzce'den kısa kısa
Düzce'de kayıp olarak aranan genç kız evine döndü
YEREL HABERLER Düzce'de kayıp olarak aranan genç kız evine döndü
Düzce'de "laf atma" kavgasında bir kişi bıçakla yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de "laf atma" kavgasında bir kişi bıçakla ...
Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
YEREL HABERLER Düzce'de devrilen traktörün sürücüsü ağır yaralandı
DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN BIÇAKLANDI  
YEREL HABERLER DÜZCE'DE, 2 GRUP ARASINDA ÇIKAN KAVGADA 12 YERİNDEN ...
Düzce'de, 2 grup arasında çıkan kavgada 12 yerinden bıçaklandı
YEREL HABERLER Düzce'de, 2 grup arasında çıkan kavgada 12 yerinden ...
Yığılca'da evinden çıkan genç kız aranıyor
YEREL HABERLER Yığılca'da evinden çıkan genç kız aranıyor
Akçakoca'da yaz sezonu hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Akçakoca'da yaz sezonu hazırlıkları başladı
Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de bir araçta 34 bin 589 uyuşturucu hap ele ...
Düzce'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
YEREL HABERLER Düzce'de 34 bin uyuşturucu hap ele geçirildi
Düzce'de gençlerin elinde yeşeren ata tohumları yurt bahçesinde toprakla buluştu
YEREL HABERLER Düzce'de gençlerin elinde yeşeren ata tohumları yurt ...
Düzce'de ilkokul öğrencilerinin kan bağışı çağrısı destek gördü
YEREL HABERLER Düzce'de ilkokul öğrencilerinin kan bağışı çağrısı ...
Milli sporcular, çevre farkındalığı için Melen Çayı'nda rafting yapıp çöp topladı
YEREL HABERLER Milli sporcular, çevre farkındalığı için Melen ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.