Anadolu Otoyolu'nda tır ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

'Biraz sabır ve zamana ihtiyacımız var'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

Erhan Z. idaresindeki 06 BYE 618 plaka otomobil, otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden E.K yönetimindeki 06 CEC 876 plakalı tıra, ardında bariyerlere çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileden Meryem, Emine İrem, Emirhan ve Zeynep Meva Z. yaralandı.

Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.