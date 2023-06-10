Anadolu Otoyolu'nda tır ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı

DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce kesiminde tır ile otomobilin karıştığı kazada 5 kişi yaralandı.
Erhan Z. idaresindeki 06 BYE 618 plaka otomobil, otoyolun Gümüşova rampaları İstanbul istikametinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önce önünde seyreden E.K yönetimindeki 06 CEC 876 plakalı tıra, ardında bariyerlere çarptı.
Kazada otomobil sürücüsü ve araçta bulunan aynı aileden Meryem, Emine İrem, Emirhan ve Zeynep Meva Z. yaralandı.
Yaralılar olay yerine sevk edilen sağlık personelince hastaneye kaldırıldı.