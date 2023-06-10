Düzce'de yangın çıkan 2 katlı müstakil ev kullanılamaz hale geldi

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Kaynaşlı ilçesinde, 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Darıyeri Hasanbey köyü Bolu Dağı mevkisinde, Hülya K'ye ait 2 katlı evde, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden köy sakinlerinin haber vermesi üzerine, olay yerine Düzce ve Kaynaşlı belediyelerinin itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde kimsenin olmadığını belirleyen ekipler, daha sonra yangına müdahale etti.

Yaklaşık 1,5 saat sonra kontrol altına alınan yangında, ev tamamen kullanılamaz hale gelerek yıkıldı.

Ekipler, soğutma çalışmasının ardından yangını söndürdü.



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