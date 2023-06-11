Yığılca-Yedigöller grup yolunda çalışmalar sürüyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı grup yolunda çalışmalar devam ediyor.



Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Vali Cevdet Atay'ın talimatlarıyla ilçeyi Yedigöller Milli Parkı'na bağlayan grup yolunun Yığılca'ya kadar olan 30 kilometrelik bölümünde yol yapım, asfaltlama ve altyapı çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Düzce İl Özel İdaresi ve Yığılca Köylere Hizmet Götürme Birliği ekipleri, 8 kilometrelik yolun altyapı ve genişletme çalışmalarını tamamladı.



Geriye kalan 22 kilometrelik bölümde ise altyapı ve genişletme çalışmaları hızla devam ediyor.



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