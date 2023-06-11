Gölyaka'da motor kısmından yanan otomobil hasar gördü

Şampiyonlar Ligi konserleri ne zaman, hangi sanatçılar geliyor?

Kur farkı 'cep'e yansıdı; bir zam daha

Ünlü şef Somer Sivrioğlu için 22.5 yıla kadar hapis istendi!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Gölyaka ilçesinde motor kısmından alev alan otomobilde çıkan yangın söndürüldü.

Açma Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna gelen 81 BL 353 plakalı otomobilin motor kısmından patlama sesinin gelmesinin ardından yangın çıktı.



Alevlere, istasyon çalışanları, vatandaşlar ve bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi müdahale etti.



Kısa sürede söndürülen yangında otomobil zarar gördü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.