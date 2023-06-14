Düzce'de kamyonetle otomobilin çarpıştığı kaza güvenlik kamerasında

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DÜZCE (AA) - Düzce'de kamyonetle otomobilin çarpışması sonucu 2 kişinin yaralandığı kaza anı güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

K.F.Ö. idaresindeki 81 FJ 698 plakalı otomobil, D-655 Düzce-Zonguldak Batı Karadeniz bağlantı yolu Beyciler kavşağında, A.U. yönetimindeki 81 AY 464 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada otomobilin sürücüsü ile araçta bulunan M.D.A. yaralandı.



Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı, bölgedeki güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.





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