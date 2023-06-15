Hayvan pazarından kaçıp Melen Çayı'na düşen tosun itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Kurban Bayramı öncesinde getirildiği hayvan pazarından kaçarak Melen Çayı'na düşen tosun, itfaiye ekiplerince çıkarıldı.



Yeni Taşköprü köyünde kurulan Düzce Hayvan Pazarı'nda alıcı bekleyen "Karaoğlan" isimli yaklaşık 500 kilogram ağırlığındaki kurbanlık tosun, sahibi İbrahim İnan'ın elinden kaçarak yakındaki Melen Çayı'na düştü.

İnan ve diğer kişilerin hayvanı sudan çıkarma çabaları sonuç vermeyince itfaiyeden yardım istendi.

Bölgeye gelen itfaiye ekipleri, boynuzlarına halat bağladıkları tosunu, yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu sudan çıkararak hayvan pazarına götürdü.

İbrahim İnan, gazetecilere, hayvanın boğulma tehlikesi nedeniyle endişelendiklerini dile getirerek, hayvanı kurtaran itfaiye ekiplerine teşekkür etti.





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