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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Düzce'de afet temel eğitimi planlama çalışmaları yapıldı

AA

Düzce'de afet temel eğitimi planlama çalışmaları yapıldı

DÜZCE (AA) - AFAD ve ANDA Eğitim Araştırma Yardımlaşma ve Arama Kurtarma Derneği Düzce İl Temsilciliği işbirliğinde afet temel eğitimi planlama çalışmaları yapıldı.

AFAD Düzce İl Müdürlüğü'nde düzenlenen eğitim programında, AFAD İl Müdürü Ali Kartal ve ANDA Düzce İl Temsilciğili adına Serap Sak ile dernek üyeleri ve müdürlük personeli katıldı.

Eğitim programında hafif arama ve kurtarma, insani yardım ve psikososyal destek ve yangın eğitimlerinin yanı sıra afet yönetmeliği ile afetlerdeki koordineli çalışmalar hakkında bilgi paylaşımı gerçekleştirildi.

Öte yanda, ANDA Düzce Temsilciliği kent genelindeki kurum ve kuruluşlara ziyaretlerde bulunarak çalışmaları hakkında bilgi paylaşımı yaptı.


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