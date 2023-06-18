Düzce'de otomobilin çarptığı 3 yaşındaki çocuk öldü

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde otomobilin çarpması sonucu ağır yaralanan 3 yaşındaki çocuk, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Fevzi Çakmak Mahallesi'nde oynadığı sırada yola çıktığı belirtilen Selami Kamil K'ye, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 81 EN 066 plakalı otomobil çarptı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Ambulansla Yığılca Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Olayın ardından kaçan sürücünün daha sonra emniyete teslim olduğu öğrenildi.