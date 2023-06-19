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Kazı çalışmalarının sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti, FPV dron ile görüntülendi

AA

Kazı çalışmalarının sürdüğü Prusias ad Hypium Antik Kenti, FPV dron ile görüntülendi

DÜZCE (AA) - Bitinya Bölgesi'nin ayakta kalan tek antik kenti olma özelliği taşıyan Düzce'deki Prusias ad Hypium Antik Kenti, Anadolu Ajansınca (AA) FPV dron ile görüntülendi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izniyle Konuralp Müze Müdürlüğü ve Düzce Belediyesinin destekleriyle bölgenin en eski yerleşim yeri olarak bilinen antik kentte başlatılan kazı çalışmaları, yılın 12 ayı devam ediyor.

Geçmiş dönemlerdeki depremler ve restorasyonlarla yıkıma ve değişime uğradığı tespit edilen antik kentteki kazı çalışmaları, 55 kişilik ekip titizlikle sürdürülüyor.

Zamanla üzerine yeni yapılar inşa edilen fakat toprak altı zenginliği bozulmayan bölgede antik tiyatro, surlar, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapılar yer alıyor.

Aslan pençesi figürleriyle süslenmiş basamakları ve kemerli geçitleriyle varlığını koruyan antik tiyatro, su kemerleri ve Roma Köprüsü gibi yapıların da yer aldığı antik kentte, 2 bin yıllık medusa, mask heykelleri ile groteks figürü, tonoz Apollon, zafer tanrıçası ve avcı Akteon'un kabartma heykellerine rastlandı.

Düzce Belediyesi ve Düzce İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü kontrolünde ücretsiz olarak ziyaret edilebilen antik kent, AA ekibi tarafından FPV drone ile görüntülendi.

- "Ciddi bir yatırımın olduğu bir kent"

Prusias ad Hypium Antik Kenti kazı ekibinden Düzce Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü Uzman Arkeoloğu Koray Erdoğan, AA muhabirine, kazı çalışmalarının aralıksız sürdüğü antik kentin, Kladyopolis denilen dönemde Bolu'dan başlayıp günümüzde İstanbul Kadıköy'e (Kalkedon) kadar uzanan Bitinya Krallığı'nın antik dönemdeki önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi.

Milattan önce 5. yüzyıla kadar uzanan antik kentin en az 2500 yıllık olduğunu değerlendirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Bu kent, İstanbul ve Ankara arasında ciddi bir öneme sahip. Geçmişinde Roma döneminde tarım ve orman anlamında ekonomisini kazanıp ayakta duran, ciddi bir yatırımın olduğu bir kent. Ortalama 12 bin kişilik tiyatro bölümünde sürdürülen kazılarla birlikte bu kentin o dönemdeki tarihsel, kültürel ve ekonomik zenginliklerini ortaya çıkarıyoruz. " diye konuştu.

Erdoğan, Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin Karadeniz arkeolojisinde açığa çıkarılmış tek kamu yapısı olduğunun altını çizerek, buranın çok ciddi ve özel bir kent olduğunu, 12 bin kişilik tiyatronun yapılmasının da burada en az 60 bin kişinin yaşadığını gösterdiğini ifade etti.

Prusias ad Hypium Antik Kenti'nin ciddi bir turizm destinasyonu olacağını aktaran Erdoğan, "Kazıların en başta Anadolu tarihi ve kültürüne daha sonra ülkemize ve dünya kültür tarihine katkıda bulunması, tüm arkeolojik kazıların olduğu gibi buranın da hedefi." dedi.


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