Düzce'de elektrikli bisikletinin tekeri patlayan engelli kadının yardımına polis yetişti

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DÜZCE (AA) - Düzce'de elektrikli bisikletinin tekeri patlayan engelli kadını evine bırakan polis, aracı da tamirciye götürdü.

Bedensel engelli 55 yaşındaki F.A'nın 3 tekerlekli bisikletinin arka lastiği, maaşını çekmek ve evinin ihtiyaçlarını almak için gittiği İstanbul Caddesi'nde patladı.

Durumu fark eden bölgede görevli İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü ekibi, çağırdığı çekici ile kadını evine bıraktıktan sonra bisikleti tamirciye götürdü. Lastiği tamir ettiren polisler, aracı sahibine teslim etti.

Annesinin durumunun haber verilmesi üzerine gelen Şehmuz A, polise teşekkür ederek, "Allah yokluklarını göstermesin, İyi ki varlar." dedi.

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