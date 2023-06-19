Düzce'de sağanak sonrası dere taştı, köy yolu kapandı

DÜZCE (AA) - Düzce'de sağanak sonrası derenin taşması nedeniyle, bazı köylere ulaşımın sağlandığı yol tedbiren trafiğe kapatıldı.
Kentte kuvvetli yağışın ardından Karakaş, Yoğunpelit, Mengen ve Yaylatepe köylerine ulaşım sağlayan Hocaköy-Karakaş sapağında bulunan menfez, taşkın nedeniyle hasar gördü.
Yığılca ilçesi Karakaş köyü sapağında bulunan derenin taşması sonucu bir kısmı hasar gören yol trafiğe kapatıldı.
İlçe Özel İdare ekiplerince yolda güvenlik tedbirleri alındı.
Yığılca Kaymakamlığından yapılan duyuruda, söz konusu bölgede vatandaşların tedbirli olması istendi.
Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, "İlçemiz Karakaş-Mengen-Yoğunpelit-Mengen-Yaylayepe köylerimizi birbirine bağlayan grup yolu aşırı yağışlar nedeniyle menfezin tıkanması sonucu kapalı olduğundan trafik vatandaşlarımızın güvenliği açısından Çiftlik köyü Yeni yoluna yönlendirilmiştir." ifadelerine yer verildi.