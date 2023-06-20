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Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu

AA

Düzce'de sağanak taşkınlara neden oldu

DÜZCE (AA) - Düzce'de 2 gündür devam eden ve akşam saatlerinde etkisini artıran yağış nedeniyle kent merkezi ile Akçakoca, Cumayeri, Gümüşova ve Gölyaka ilçelerinde su baskınları yaşandı.

"Turuncu alarm" verilen kentte, il merkezinde bazı caddelerde su birikintileri oluştu.

Düzce Valisi Cevdet Atay, il genelindeki bütün ilçelerde kaymakamlık ve kolluk kuvvetlerini uyararak, dere yatağı ve tehlike arz eden bölgelerdeki evlerin tahliyesini sağladı.

İl genelinde yaklaşık 350 aile, misafirhane, öğretmenevleri, yurt ve okullara yerleştirildi.

Akçakoca'da merkezde birçok sokakta sağanak su taşkınına neden oldu.

İlçe merkezinde Uzunmustafa Mahallesi'nde 4 kişinin yaşadığı bir eve yıldırım isabet etti. Aile kontrol amaçlı Gençlik ve Spor Bakanlığı öğrenci yurduna yerleştirildi.

Akçakoca Belediye Başkanı Mehmet Okan Yanmaz, su baskınlarının yaşandığı ev ve sokaklarda incelemelerde bulundu.

Belediye personelini ihbar gelen adreslere yönlendiren Yanmaz, çalışmalara ekipleriyle birlikte katıldı.

Yanmaz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Böyle bir afet görmedim. Tüm ekiplerimiz sahada. Ben de sahada çalışmalara katılıyorum." dedi.

- Köprüler zarar gördü

Gölyaka ilçesinde Melen Çayı'na bağlanan birçok derede su baskını yaşandı. Köprülerin zarar gördüğü ilçede İl Özel İdaresi ekipleri kontrol amaçlı ulaşımı kapattı.

Dere yatağındaki evlerde yaşayan vatandaşlar, Belediye ve Kaymakamlık tarafından misafirhanelerde ağırlanıyor.

Melen Çayı'nın geçtiği Cumayeri ilçesinde ise Dokuzdeğirmen ve Yeşiltepe köylerinde 30 aile evlerinden tahliye edildi.

- Heyelan riski bulunuyor

Yığılca Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ekiplerince su baskını ve heyelan tehlikesi bulunan evlerde yaşayan vatandaşlar, ilçe merkezindeki yurtlara yerleştirildi.

Sel ve heyelan uyarıları yapılan ilçede ekipler teyakkuz halinde bekliyor. İhbarları değerlendirerek müdahale etmeye çalışan ekipler, vatandaşın can güvenliğini ön planda tutuyor.

Tıraşlar köyünde yaşayan vatandaşlar da köy okulunda yağışın etkisini kaybetmesini bekliyor.

Köy Muhtarı Karahan Uğurlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tehlikeli görülen bölgelerden vatandaşların tahliye edildiğini söyledi.

Erenler Mahallesi'ndeki köy konağında vatandaşları misafir ettiklerini belirten Uğurlu, "Heyelan riski bölgemizde mevcut. Turuncu koda geçildi." dedi.

Köy konağında misafir olan Sami Yerlikaya ise "AFAD ve muhtarımızın uyarılarını dikkate alarak buraya geldik. Kendimizi burada daha güvende hissediyoruz. Devletimizden, milletimizden Allah razı olsun." diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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