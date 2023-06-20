Düzce'de sağanak nedeniyle mahsur kalan 9 kampçı kurtarıldı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde kamp kuran 9 kişilik ekip, sağanak nedeniyle mahsur kaldıkları bölgeden ekiplerin yardımıyla kurtarıldı.

Sarıkaya köyü Sarıkaya Mağarası'nın içinden geçen derenin döküldüğü alanın yakınlarına kamp kuran öğrenci grubu, bölgede etkili olan yağışlar nedeniyle bölgede mahsur kaldı.

Telefonla yardım isteyen 9 kişilik ekip için harekete geçen Yığılca Kaymakamlığı Afet Acil Sosyal Yardım (ASYA) ekipleri ve İlçe Jandarma Komutanlığı personeli bölgeye ulaşarak 9 kişiyi mahsur kaldıkları bölgeden aldı.

Kampçılar, ilçe merkezine getirilerek öğrenci yurduna yerleştirildi.

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