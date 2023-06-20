Düzce'de 2 katlı evde çıkan yangın söndürüldü

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Gümüşova ilçesinde 2 katlı müstakil evde çıkan yangın söndürüldü.

Elmacık köyünde Oğuzhan ve Mahmut Keleş'e ait iki katlı müstakil evde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları fark eden ev sahipleri ve köylüler, durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen Gümüşova ve Düzce itfaiye ekipleri, yaklaşık 45 dakikalık çalışmanın ardından yangını kontrol altına aldı.

Yangında dumandan etkilenen 1 kişi de ambulansta ayakta tedavi edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangın, evde büyük çaplı hasara neden oldu.

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