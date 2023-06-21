Düzce'de arıcılar ormandaki kovanlarına selde zarar gören yoldan güçlükle ulaştı

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde arıcılar, kovanlarının bulunduğu ormanlık alana selde zarar gören yoldan güçlükle gitti.

Arıcılardan Turgut Ilgın, Hacıyeri köyü Beşpınar mevkisindeki arılarının selden etkilendiğini düşünerek bölgeye hareket etti.

Sel nedeniyle zarar gören orman yolunda ATV ile sular içinden ilerleyen Ilgın, kovanlarının bulunduğu bölgeye güçlükle ulaştı.



Turgut Ilgın, AA muhabirine, bölgede birçok kişinin arıcılık yaptığını, izole bölge olan ormanlık alanda damızlık arı yetiştirdiğini söyledi.

İlçede iki gün boyunca etkili olan kuvvetli yağış yüzünden yolların zarar görmesi nedeniyle arılarına ulaşamadığını belirten Ilgın, "Özellikle bal dönemlerinde her ihtimale karşı arılarımızın melezleşmemesi için damızlık arılarımızı ve bal arılarımızı hiçbir etkileşim olmayan bu bölgeye getirdik. Bu bölge çok sarp bir alan. Sel felaketi nedeniyle arılarımızın durumundan endişe ederek ATV'lerle çok zorlu yollardan geldik. Birçok yeri kendimiz çabamızla açarak buraya ulaştık. Yolun yaklaşık 2 kilometre kadarını yürüyerek geldik. Çok şükür arılarımızı kontrol ettik. Herhangi bir problem olmaması bizi çok sevindirdi." diye konuştu.

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