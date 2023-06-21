Düzce'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü hayatını kaybetti

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DÜZCE (AA) - Düzce'de otomobilin çarptığı elektrikli bisikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Burak K. idaresindeki 81 ABJ 788 plakalı otomobil, Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda manevra yapan Yılmaz Çaluk'un kullandığı elektrikli bisiklete çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yola savrulan Çaluk, kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Çaluk, müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü.

Öte yandan kaza anı, bölgede bulunan bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

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