Yığılca-Yedigöller grup yolundaki çalışmalar yağışların ardından yeniden başladı

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde Yedigöller Milli Parkı'na ulaşımın sağlandığı grup yolunda yürütülen çalışmalar, 1 haftalık yağış arasının ardından yeniden başladı.



İlçeyi Yedigöller'e bağlayan grup yolunun Yığılca'ya kadar olan 30 kilometrelik bölümünde sürdürülen yol yapım, asfaltlama ve altyapı çalışmalarına yağış nedeniyle yaklaşık 1 hafta ara verilmişti.



Yağışların etkisini yitirmesiyle çalışmalara yeniden başlayan İl Özel İdaresi ekipleri, şu ana kadar 12 kilometrelik yolun altyapı ve genişletme çalışmalarını tamamladı.



Ekipler, tur otobüsleri ve uzun araçların geçişinin rahat sağlanması amacıyla Yaylatepe ve Mengen köyleri arasındaki dar virajları genişletmeye çalışıyor.



Turizmin gelişmesine katkıda bulunacak çalışmaların 2 ay içerisinde tamamlanması planlanıyor.

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