Yığılca'da sağanak nedeniyle 7 köyde yaşanan su kesintileri giderilmeye çalışılıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde sağanağın ardından içme suyu hattının çökmesi sonucu 7 köy ve 2 mahallede yaşanan kesintilerin giderilmesi için çalışma yürütülüyor.



İlçede bu hafta etkili olan sağanak nedeniyle yaşanan su baskınları ve heyelan, içme suyu ihtiyacının karşılandığı Hacıyeri köyü Beşpınar mevkisindeki grup hattında çökmeye neden oldu.



İhbar üzerine harekete geçen ekipler, 7 köy ve 2 mahalleye içme suyu temin edilen hattın onarılması için çalışma başlattı.



Çalışmaların kısa sürede bitirilerek yeniden su akışının sağlanması planlanıyor.



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