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Düzce Adliyesinin dış cephesi yenilendi

AA

Düzce Adliyesinin dış cephesi yenilendi

DÜZCE (AA) - Düzce Adliyesinde yenileme çalışması sona erdi.

Kentte 5,9 büyüklüğündeki deprem nedeniyle dış cephesinde hasar oluşan ve kısa bir sürede tadilat yapılan adliye binasındaki yenileme çalışmaları kapsamında, adliyenin giriş bölümü, ön büro ve müracaat bölümü de genişletildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre, AA muhabirine, geçen yıl 23 Kasım'da meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremde binanın sadece dış cephesinin bir bölümünün zarar gördüğünü, ana binada yapılan incelemelerde bir hasara rastlanamadığını anımsattı.

Adalet Bakanlığının talimatı doğrultusunda gönderilen ekiplerce projelendirme yapılarak onarım çalışması yapıldığını aktaran Emre, "Oldukça sağlam bir yapının dış cephesindeki hasar giderilmekle beraber yeni projelendirmeyle daha kullanışlı bir hale getirildi. Emeği geçen mülki amir ve Bakanlık yetkililerimize teşekkür ediyoruz." dedi.


Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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