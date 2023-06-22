Düzce'nin mahallelerinde bayram temizliği yapılıyor

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DÜZCE (AA) - Düzce'de Kurban Bayramı öncesi çeşitli mahallelerde temizlik ve bakım çalışması gerçekleştiriliyor.



Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Başkan Faruk Özlü'nün "temiz şehir Düzce" sözünden hareketle her mahalle, cadde ve sokağın temizliğini aksatmadan yerine getiren Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, sosyal alanların temizliğine de büyük önem gösteriyor.



Bu doğrultuda Kurban Bayramı öncesi çalışmalarını sürdüren ekipler, Bahçeşehir, Çamköy, Çakırlar, Tokuşlar, Çavuşlar, Kuyumcuhacıali, Kazukoğlu mahalleleri ile Konuralp bölgesindeki park ve bahçelerin genel temizliğini yaptı.

D-655 Akçakoca kara yolu, Bahçeşehir bağlantı yolu ve Bahçeşehir girişinde bulunan refüjlerin bakımı ile temizliğiyle de ilgilenen ekipler, çalışmaları bayrama kadar kent merkezinin çeşitli noktalarında sürdürecek.

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