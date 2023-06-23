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Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridi ihlali dron desteğiyle tespit ediliyor

AA

Anadolu Otoyolu'nda emniyet şeridi ihlali dron desteğiyle tespit ediliyor

DÜZCE (AA) - Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu'nda polis ekipleri dron destekli denetim yaptı.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Kurban Bayramı tatili nedeniyle yoğunluğun oluştuğu Anadolu Otoyolu Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yaptı.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan araçları belirleyerek plakalarına cezai işlem uyguluyor.

Öte yandan, otoyolun Kaynaşlı, Sarıçökek, 1,2 ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

- " Sürücülerimize 'lLütfen acele etmesinler' uyarısında bulunmak istiyorum"

Düzce Valisi Cevdet Atay, terminalde yolcu ve otobüs şoförlerine 'iyi yolculuklar' diledi, çikolata ikramında bulundu.

Atay, gazetecilere, her bayramda olduğu gibi bu bayramda da bir yoğunluğun oluştuğunu söyledi.

Vatandaşların sevdiklerine ulaşması için bir an önce yola çıkmak istediklerini anlatan Atay, "Ekiplerimiz vatandaşlara ve sürücülere gerekli uyarıları yapıyor. Bugünden itibaren daha yoğun bir trafik bekleniyor. Bayram boyunca denetimlerimiz sürecek. Sürücülerimize 'Lütfen acele etmesinler' uyarısında bulunmak istiyorum. Sürat yapmadan kemerleri takılı olsun. Kazasız belasız bayram diliyorum." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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