Düzce'de cankurtaranlar göreve hazır

DÜZCE (AA) - Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaz sezonun başlamasıyla sahillerde cankurtaranlar, denize giren vatandaşların can sağlığı için görev yapacak.

Eğitimlerini tamamlayan cankurtaranlar, boğulma vakalarına karşı plajlarda görev yapmaya hazır hale geldi.

Akçakoca Belediye Başkanı Okan Yanmaz, cankurtaranların eğitimlerinin tamamlamasıyla göreve hazır olduklarını söyledi.

Sezonu kazasız belasız atlatmak istediklerini belirten Yanmaz, "Akçakoca'nın sahil kesimlerinde boğulma vakalarına karşı 5 jet ski ve 10 cankurtaran ekiplerimiz hazır. İnşallah bu yaz herhangi bir olumsuzlukla karşı karşıya kalmayız. Boğulma vakaların önüne geçmek için vatandaşlarımızın da dikkatli olması gerekir. Yüzme bilmeyenlerin çok dikkatli olması gerekir." diye konuştu.



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