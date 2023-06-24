Düzce'de amatör tiyatrocular sürücüleri "aşırı hız" konusunda uyardı

Oğlu lösemiyi yenen anne başka hastaların mücadelesine de destek oluyor

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

DÜZCE (AA) - Düzce'de amatör tiyatro oyuncuları, D-100 kara yolunda giydikleri kostümlerle sürücüleri "aşırı hız" yapmamaları konusunda uyardı, şeker ikram etti.

Azrail ve kefen kostümleri giyen Emre Kırval ve arkadaşı Resul Gül, D-100 kara yolu Olimpiyat Kavşağı'nda trafik kazalarına karşı farkındalık çalışması yaptı.

Kurban Bayram tatili dolayısıyla sürücülerin yoğunluk oluşturduğu yolda 1 saat boyunca sürücülere şeker ikram eden iki arkadaş, sürücüleri "aşırı hız" yapmamaları konusunda uyardı.

Emre Kırval ve Resul Gül'e teşekkür eden sürücüler, cep telefonuyla görüntü de almaya çalıştı.

Kırval (25), gazetecilere yaptığı açıklamada, vatandaşların memleketlerine ulaşmak için yollarda olduğunu belirterek, kazalara karşı bir farkındalık çalışması yaptıklarını söyledi.

Sürücülere mesaj vermek ve kazaların önlenmesine yardımcı olmak istediklerini vurgulayan Kırval, "Bizler arkadaşımla kıyafetler giyerek, mesajlar vermeye çalıştık. Kazaların olmasını istemiyoruz. İnsanlar hız yapmadan, gidecekleri yere 5 dakika geç varsınlar." dedi.

Resul Gür (30) ise insanların sevdiklerinden uzak kalmasını istemediğine işaret ederek, "Hız kötü bir şey. Kurallara uysunlar. Gidecekleri yere geç gitsinler ama tatlı günler acıya dönüşmesin. Geçen bayramlarda hayatını kaybedenleri gördük. Bunlar bizleri çok üzdü." ifadelerini kullandı.





Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.