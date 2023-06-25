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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

AA

Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde bayram yoğunluğu

DÜZCE/BOLU (AA) - Anadolu Otoyolu'nun Düzce ve Bolu geçişinde Kurban Bayramı tatili nedeniyle oluşan yoğunluk devam ediyor.

Otoyolun Düzce geçişi, Kaynaşlı, Sarıçökek, 1'inci, 2'nci ve 3'üncü viyadükler ile Bolu Tüneli girişi mevkilerinde yoğunluk gözleniyor.

Düzce İnsansız Hava Araçları (İHA) Büro Amirliği ve Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, Bolu Dağı geçişinde dron destekli denetim yapıyor.

Düzce Valisi Cevdet Atay, denetimlerin devam ettiği Kaynaşlı ve Bolu Dağı geçişindeki polis ekiplerinin çalışmalarını yerinde inceledi, çikolata ikram ettiği sürücülerden dikkatli olmalarını istedi.

Polis, emniyet şeridini gereksiz yere kullanan ve kural ihlali yapan sürücülerin araç plakalarına cezai işlem uyguluyor.

Bu arada Bolu Dağı Tüneli ve Köroğlu rampalarındaki trafik akışı, hızlandırılmış çekim tekniğiyle görüntülendi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Düzce haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Düzce Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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