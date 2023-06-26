S.S. Yığılca Damperli ve Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu yapıldı

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DÜZCE (AA) - S.S. Yığılca Damperli ve Kasalı Motorlu Taşıyıcılar Kooperatifi olağan genel kurulu gerçekleştirildi.

Kooperatif Başkanı Bayram Kaptan'ın açılış konuşmasının ardından divan heyeti seçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla icra edilen genel kurulda tek liste ile seçime gidildi.



Seçim sonuçlarına göre Bayram Kaptan güven tazelerken, yönetim kurulu Ruhi Kartal, Çetin Şen, Hüseyin Süner, Mustafa Tosun, Ercan Taşlıdere ve Nuri Yeşildağ'dan oluştu.

Denetleme kurulunda ise Veysel Uğurlu, Sedat Özdemir ve İrfan Çoban yer aldı.



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