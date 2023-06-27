Düzce'de bir kadın dini nikahla yaşadığı kişiyi silahla öldürdü

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DÜZCE (AA) - Düzce'de bir kişi, dini nikahlı olarak yaşadığı kadın tarafından tabancayla vurularak öldürüldü.

Aydınpınar Caddesi Aziz Yıldırım Bulvarı'nda Ahmet C. ile dini nikahlı olarak yaşadığı Yeliz O. arasında sabah saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.



Tartışmanın büyümesi üzerine Yeliz O, çantasındaki tabancayla Ahmet C'ye ateş etti.

Silah sesini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ahmet C, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Polis, Yeliz O'yu suç aleti silahla yakaladı.





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