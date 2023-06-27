Düzce'de park halindeki minibüse giren yılanı itfaiye ekibi çıkardı

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DÜZCE (AA) - Düzce'de park halindeki minibüse giren yılan itfaiye ekiplerince çıkarılarak doğaya salındı.

Azmimilli Mahallesi'nde motosikletiyle ilerleyen Kerim Durkalın, aniden önünden geçen yılanı insanlara zarar vereceğini düşünerek yakalamaya çalıştı.

Bu sırada yılan park halindeki bir minibüsün teker kısmından içeri girdi. Yılanı bulunduğu yerden çıkarmaya çalışan Durkalın ve çevredekiler, başarılı olamayınca durumu yetkililere bildirdi.

Belediye Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri eşliğinde gelen itfaiye ekibi, uğraşlar sonucu yılanı bulunduğu yerden çıkararak doğal ortamına bıraktı.

Durkalın, AA muhabirine, hareket halindeyken yılanın önünden geçtiğini belirterek, "Önümden geçip minibüsün altına girdi. İtfaiye ekipleri gelerek yılanı bulunduğu yerden çıkardı. Mahalleli paniklemişti ama artık rahat olabilirler." dedi.





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