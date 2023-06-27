Vali Atay ve Belediye Başkanı Özlü, Kurban Bayramı'nı kutladı

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DÜZCE (AA) - Düzce Valisi Cevdet Atay ve Belediye Başkanı Faruk Özlü, Kurban Bayramı mesajı yayımladı.

Vali Atay, mesajında, Kurban Bayramı'nın birlik, beraberlik ve paylaşma ruhunun daha da yoğun yaşadığı, sevdiklerimizle bir araya geldiğimiz anlamlı günler olduğunu belirtti.

Tüm vatandaşların bayramda, sevdikleri ile bir araya gelerek geçireceği zamanın keyfini çıkarmalarını temenni eden Vali Atay, "Bayramın manevi değerlerini göz önünde bulundurarak, ihtiyaç sahibi olanları unutmayalım ve onların yüzlerini güldürecek yardım elimizi uzatalım. Kardeşlik duygularımızı geliştirip, toplumsal dayanışmamızı gösterelim." ifadesini kullandı.



Başkan Özlü de bayrama sağlık ve afiyet içinde erişmenin huzurunu yaşadıklarını dile getirerek, şunları kaydetti:



"Her yıl olduğu gibi bu yıl da kurban ibadetimiz ile kardeşliğimizi perçinleyecek, paylaşmayı bir kez daha idrak edecek, hatırlayacağız. İslam aleminde önemli bir yere sahip olan, rabbimize koşulsuz teslimiyeti simgeleyen Kurban Bayramı'mızın şehrimize, ülkemize, aziz milletimize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyorum."

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