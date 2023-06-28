Düzceli motor ustası 1453 atık parçadan hayalindeki motosikletin maketini yaptı

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DÜZCE (AA) - ÖMER ÜRER - Motor ustası Murat Çetin, araçlardan çıkan 1453 atık parçayı kullanarak küçük yaşlardan bu yana sahip olmayı hayal ettiği motosikletin maketini yaptı.



Düzce'de Küçük Sanayi Sitesi'nde motor ustalığı yapan 49 yaşındaki Çetin, iş yerinde araçlardan çıkan hurda LPG tankı, buji, cıvata, zincir, amortisör, salıncak, z-rot, kürek, makas, şarj dinamosu ile elektrik ve mekanik aksamdan oluşan 1453 parçayı biriktirdi.

Çetin, 5 ay süren çalışma ile çocukluğundan beri sahibi olmayı hayal ettiği motosikletin 450 kilogram ağırlığındaki maketini oluşturdu.

"MÇ81" ismini verdiği maketi sosyal medya hesabından tanıtan Çetin'in takipçileri, orijinal görünümü dolayısıyla ilk başta gerçek zannettikleri ürünle iş yerine gelip fotoğraf çektiriyor.

Çetin, öte yandan atıklardan ürettiği figür, robot maketler ve heykelleri, kurumların "sıfır atık" projelerinde vatandaşların beğenisine sunarak farkındalık oluşturuyor.

- Zihninde yaptığı tasarımlarla atıkları değere dönüştürüyor

Çetin, AA muhabirine, biriktirme süreciyle toplamda 9 aylık çalışma sonucu hayalindeki motosikleti eser haline getirdiğini söyledi.

Topladığı atık parçalardan tamamen hayal ürününün ortaya çıktığını anlatan Çetin, "1,40 metre boyundaki motosikleti, iş yerimizde hurdaya ayrılan parçalardan yaptım. Güzel bir görüntüsü oldu." diye konuştu.

Çalıştığı serviste kelimenin tam anlamıyla "sıfır atık" projesini uyguladıklarına dikkati çeken Çetin, motorun maketine Murat Çetin ve Düzce plakası 81'in birleşimi olan "MÇ81" ismini verdiğini kaydetti.

Çetin, sosyal medyadan eserini tanıttığında özellikle yabancıların sürekli sorular sorduğunu belirterek, "Böyle bir motosiklet gerçekte yok, tamamen hayal ürünüm. Türkiye'de birçok firma fiyat sorup almak istedi. Öncelikle sergileyeceğim sonra satışını düşünebilirim." diye konuştu.

Yaklaşık 5 aylık süreçte ürünün meşakkatli aşamalardan geçtiğini vurgulayan Çetin, "Öncesinde parçaların hurdaya ayrılması var. Bu, tamamen kafamda tasarlamam gereken bir durum. Parçalar çıktığında nereye ne monte edeceğimi görüyorum. Bunu evrak üzerinde değil kafamda tasarlıyorum." ifadesini kullandı.



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