Acemi kasaplar yine hastanelik oldu

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DÜZCE (AA) - Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde seyir halindeyken yangın çıkan minibüs kullanılamaz hale geldi, 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Otoyolun Anakara istikametinde seyreden C.Ç. idaresindeki 34 FOL 291 plakalı VIP minibüste, Küçükmehmetler mevkiinde yangın çıktı. Durumu fark eden sürücü, aracı yol kenarına çekerek itfaiyeye haber verdi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında minibüs kullanılamaz hale geldi.

Alevleri söndürmek isterken vücudunda ciddi yanıklar oluşan sürücü ile dumandan etkilenen araçtaki 1 kişi, Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle otoyolda ulaşım yaklaşık 45 dakika tek şeritten sağlandı.

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